Servi spartani soggetti a dura schiavitù

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Servi spartani soggetti a dura schiavitù' è 'Iloti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ILOTI

Perché la soluzione è Iloti? Gli ILOTI erano individui appartenenti a una classe di servi spartani sottoposti a una dura schiavitù. Questi schiavi, spesso catturati in battaglie o soggetti a un sistema oppressivo, vivevano in condizioni estremamente difficili e privi di libertà personale. La loro esistenza era regolamentata rigidamente e sottoposta a severi controlli, senza alcuna possibilità di emancipazione. La loro presenza rappresentava una componente fondamentale del sistema sociale e militare spartano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Servi spartani soggetti a dura schiavitù". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Servi spartani soggetti a dura schiavitù nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Iloti

La soluzione associata alla definizione "Servi spartani soggetti a dura schiavitù" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Servi spartani soggetti a dura schiavitù" conferma che la soluzione 'Iloti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Iloti

I Imola L Livorno O Otranto T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Servi spartani soggetti a dura schiavitù" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Iloti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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