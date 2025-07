Vi rifulse l eroismo di Leonida nei cruciverba: la soluzione è Termopili

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi rifulse l eroismo di Leonida

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vi rifulse l eroismo di Leonida' è 'Termopili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TERMOPILI

Curiosità e Significato di Termopili

Approfondisci la parola di 9 lettere Termopili: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Termopili? Termopili sono il passo stretto tra le montagne in Grecia, famoso per la battaglia epica tra Spartani e Persiani nel 480 a.C. Qui si manifestò l’eroismo di Leonida e dei suoi soldati, simbolo di coraggio e sacrificio. Un luogo che rappresenta il valore di combattere fino all’ultimo respiro per difendere la libertà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vi morì LeonidaLeonida vi morì insieme a 300 SpartaniVi si costruiscono naviVi venne ucciso JFKVi si possono adottare cuccioli senza padroni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Termopili

Hai davanti la definizione "Vi rifulse l eroismo di Leonida" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

R Roma

M Milano

O Otranto

P Padova

I Imola

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C A I A V L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAVICA" LAVICA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.