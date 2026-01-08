Tanti furono gli Spartani alle Termopili
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tanti furono gli Spartani alle Termopili' è 'Trecento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TRECENTO
Perché la soluzione è Trecento? Nel racconto delle Termopili, si evidenzia un'epica resistenza con un numero ridotto di combattenti rispetto alla popolazione spartana, simbolo di coraggio e sacrificio. La battaglia di cui si parla è famosa per aver visto pochi eroi opporsi a un esercito più numeroso, lasciando un esempio di valore e determinazione. Questa vicenda ha ispirato storie di resistenza eroica, che ancora oggi vengono ricordate come simbolo di lotta contro l'oppressione.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tanti furono gli Spartani alle Termopili" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tanti furono gli Spartani alle Termopili". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Tanti furono gli Spartani alle Termopili nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Trecento
La definizione "Tanti furono gli Spartani alle Termopili" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tanti furono gli Spartani alle Termopili" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Le 8 lettere della soluzione Trecento:
