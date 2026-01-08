Tanti furono gli Spartani alle Termopili

Home / Soluzioni Cruciverba / Tanti furono gli Spartani alle Termopili

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tanti furono gli Spartani alle Termopili' è 'Trecento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRECENTO

Perché la soluzione è Trecento? Nel racconto delle Termopili, si evidenzia un'epica resistenza con un numero ridotto di combattenti rispetto alla popolazione spartana, simbolo di coraggio e sacrificio. La battaglia di cui si parla è famosa per aver visto pochi eroi opporsi a un esercito più numeroso, lasciando un esempio di valore e determinazione. Questa vicenda ha ispirato storie di resistenza eroica, che ancora oggi vengono ricordate come simbolo di lotta contro l'oppressione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tanti furono gli Spartani alle Termopili" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tanti furono gli Spartani alle Termopili". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tanti furono gli Spartani alle Termopili nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Trecento

La definizione "Tanti furono gli Spartani alle Termopili" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tanti furono gli Spartani alle Termopili" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Trecento:

T Torino R Roma E Empoli C Como E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tanti furono gli Spartani alle Termopili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il secolo di DanteIl secolo IVIl numero dei soldati spartani che morirono alla difesa delle TermopiliFurono gli acerimi avversari dei MontecchiLo furono Horatio Nelson e Isoroku YamamotoIl caotico mercato orientale con tanti negoziCadde con gioia di tanti