Si lavano con i piatti
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si lavano con i piatti' è 'Posate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si lavano con i piatti
- Risposta: POSATE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PSE
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Posate? Le posate sono gli utensili che usiamo per mangiare e spesso si lavano con i piatti. Dopo aver gustato un pasto, si raccolgono le posate e si mettono nel lavandino, pronte per essere pulite insieme ai piatti, mantenendo tutto pulito e in ordine. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si lavano con i piatti: risposta da 6 lettere
Se la definizione "Si lavano con i piatti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Posate. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.