Si lavano con i piatti

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si lavano con i piatti' è 'Posate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P O S A T E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si lavano con i piatti

Si lavano con i piatti Risposta: POSATE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P S E

Inizia con: P

P Finisce con: E

Perchè la soluzione è Posate? Le posate sono gli utensili che usiamo per mangiare e spesso si lavano con i piatti. Dopo aver gustato un pasto, si raccolgono le posate e si mettono nel lavandino, pronte per essere pulite insieme ai piatti, mantenendo tutto pulito e in ordine. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si lavano con i piatti: risposta da 6 lettere

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