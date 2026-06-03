Si lavano con i piatti

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si lavano con i piatti' è 'Posate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

POSATE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si lavano con i piatti
  • Risposta: POSATE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PSE
  • Inizia con: P
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Posate? Le posate sono gli utensili che usiamo per mangiare e spesso si lavano con i piatti. Dopo aver gustato un pasto, si raccolgono le posate e si mettono nel lavandino, pronte per essere pulite insieme ai piatti, mantenendo tutto pulito e in ordine. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si lavano con i piatti: risposta da 6 lettere

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