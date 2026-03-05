L elenco dei piatti del giorno

SOLUZIONE: MENU

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L elenco dei piatti del giorno" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L elenco dei piatti del giorno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Menu? Il menu rappresenta la selezione di pietanze disponibili in un ristorante, permettendo ai clienti di scegliere tra diverse opzioni. Ogni giorno, il menu può essere aggiornato con nuovi piatti, offrendo varietà e opportunità di scoprire sapori diversi. È uno strumento che aiuta a orientarsi tra antipasti, primi, secondi e dessert, facilitando la decisione. La sua presenza è fondamentale per conoscere cosa si può gustare in quel momento e pianificare il proprio pasto.

Per risolvere la definizione "L elenco dei piatti del giorno", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L elenco dei piatti del giorno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Menu:

M Milano E Empoli N Napoli U Udine

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L elenco dei piatti del giorno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

