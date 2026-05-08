Il galateo insegna come si devono tenere a tavola

Home / Soluzioni Cruciverba / Il galateo insegna come si devono tenere a tavola

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il galateo insegna come si devono tenere a tavola' è 'Posate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POSATE

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Posate? Le posate sono strumenti fondamentali per mantenere le corrette regole di comportamento durante un pasto. La loro disposizione e l'uso appropriato riflettono rispetto e buona educazione nei confronti degli altri commensali. Conoscere quale posata utilizzare per ogni portata aiuta a seguire le convenzioni del galateo e a evitare errori che potrebbero disturbare l'atmosfera conviviale. La corretta gestione delle posate permette di mangiare con eleganza e di rispettare le norme di buona educazione a tavola.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il galateo insegna come si devono tenere a tavola". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il galateo insegna come si devono tenere a tavola nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Posate

La soluzione associata alla definizione "Il galateo insegna come si devono tenere a tavola" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il galateo insegna come si devono tenere a tavola" conferma che la soluzione 'Posate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Posate

P Padova O Otranto S Savona A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il galateo insegna come si devono tenere a tavola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Posate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sono tre ma se ne utilizzano una o due alla voltaHanno un posto a tavolaLo sono il coltello e la forchettaCosì si devono tenere gli occhiSe non tornano si devono rifareSi devono abbattere nel bowlingLe moscate non si devono schiacciareSi devono allacciare in auto