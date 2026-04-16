Una lava l altra e tutte e due lavano il viso

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una lava l altra e tutte e due lavano il viso' è 'Mano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANO

Perché la soluzione è Mano? La mano è un arto che permette di eseguire molte azioni quotidiane, tra cui lavarsi il viso. Quando si utilizza, si può dire che la mano lava l'altra, nel senso che si muove e si adatta per pulire. Entrambe le mani sono coinvolte nel gesto di lavare il volto, contribuendo a rimuovere sporco e impurità. Questo movimento ripetuto rappresenta una funzione essenziale per la cura personale e il benessere. La mano si rivela così uno strumento fondamentale nella pulizia del viso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una lava l altra e tutte e due lavano il viso". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Una lava l altra e tutte e due lavano il viso nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Mano

Per risolvere la definizione "Una lava l altra e tutte e due lavano il viso", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una lava l altra e tutte e due lavano il viso" conferma che la soluzione 'Mano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mano

M Milano A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una lava l altra e tutte e due lavano il viso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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