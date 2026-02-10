Le sue strisce di tessuto lavano in terra

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le sue strisce di tessuto lavano in terra' è 'Mocio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOCIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le sue strisce di tessuto lavano in terra" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le sue strisce di tessuto lavano in terra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Mocio? Il mocio è uno strumento composto da un'asta e da un panno di tessuto che si utilizza per pulire i pavimenti. Le sue strisce di tessuto vengono immerse nell'acqua e poi passate sul suolo per rimuovere polvere, sporco e macchie. È un alleato indispensabile per mantenere puliti ambienti domestici e professionali, facilitando la cura delle superfici e contribuendo a un'atmosfera più salubre.

Quando la definizione "Le sue strisce di tessuto lavano in terra" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le sue strisce di tessuto lavano in terra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Mocio:

M Milano O Otranto C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le sue strisce di tessuto lavano in terra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

