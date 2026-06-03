Un largo viale cittadino

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un largo viale cittadino' è 'Corso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O R S O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un largo viale cittadino

Un largo viale cittadino Risposta: CORSO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: C R O

Inizia con: C

C Finisce con: O

Perchè la soluzione è Corso? Un corso è un ampio viale che attraversa il cuore della città, offrendo uno spazio vivace e frequentato da pedoni, negozi e caffè. È il luogo ideale per passeggiare, incontrare amici o semplicemente godersi l’atmosfera urbana. Un vero e proprio punto di riferimento cittadino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un largo viale cittadino: risposta da 5 lettere

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