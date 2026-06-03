Un largo viale cittadino
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un largo viale cittadino' è 'Corso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un largo viale cittadino
- Risposta: CORSO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: CRO
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Corso? Un corso è un ampio viale che attraversa il cuore della città, offrendo uno spazio vivace e frequentato da pedoni, negozi e caffè. È il luogo ideale per passeggiare, incontrare amici o semplicemente godersi l’atmosfera urbana. Un vero e proprio punto di riferimento cittadino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un largo viale cittadino: risposta da 5 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Un largo viale cittadino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Corso. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.