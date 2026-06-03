Un largo viale cittadino

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un largo viale cittadino' è 'Corso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CORSO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un largo viale cittadino
  • Risposta: CORSO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    CRO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Corso? Un corso è un ampio viale che attraversa il cuore della città, offrendo uno spazio vivace e frequentato da pedoni, negozi e caffè. È il luogo ideale per passeggiare, incontrare amici o semplicemente godersi l’atmosfera urbana. Un vero e proprio punto di riferimento cittadino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Corso'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Un largo viale cittadino: risposta da 5 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un largo viale cittadino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Corso. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'largo'

Cruciverba con 'viale'

Cruciverba con 'cittadino'