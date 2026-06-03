Largo recipiente che veniva usato dai fotografi

Alessia Mogavero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Largo recipiente che veniva usato dai fotografi' è 'Bacinella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BACINELLA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Largo recipiente che veniva usato dai fotografi
  • Risposta: BACINELLA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    BILA
  • Inizia con: B
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Bacinella? La bacinetta era un contenitore ampio e pratico, usato dai fotografi per immergere e risciacquare le pellicole o i negativi durante il processo di sviluppo. La sua forma permette di gestire facilmente i liquidi necessari senza rischiare schizzi o perdite. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Largo recipiente che veniva usato dai fotografi: risposta da 9 lettere

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