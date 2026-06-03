Largo recipiente che veniva usato dai fotografi
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Largo recipiente che veniva usato dai fotografi' è 'Bacinella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Largo recipiente che veniva usato dai fotografi
- Risposta: BACINELLA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: BILA
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Bacinella? La bacinetta era un contenitore ampio e pratico, usato dai fotografi per immergere e risciacquare le pellicole o i negativi durante il processo di sviluppo. La sua forma permette di gestire facilmente i liquidi necessari senza rischiare schizzi o perdite. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Largo recipiente che veniva usato dai fotografi: risposta da 9 lettere
In presenza della definizione "Largo recipiente che veniva usato dai fotografi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Bacinella. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.