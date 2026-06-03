Largo recipiente che veniva usato dai fotografi

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Largo recipiente che veniva usato dai fotografi' è 'Bacinella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B A C I N E L L A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Largo recipiente che veniva usato dai fotografi

Largo recipiente che veniva usato dai fotografi Risposta: BACINELLA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: B I L A

Inizia con: B

B Finisce con: A

Perchè la soluzione è Bacinella? La bacinetta era un contenitore ampio e pratico, usato dai fotografi per immergere e risciacquare le pellicole o i negativi durante il processo di sviluppo. La sua forma permette di gestire facilmente i liquidi necessari senza rischiare schizzi o perdite. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Largo recipiente che veniva usato dai fotografi: risposta da 9 lettere

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