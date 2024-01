La Soluzione ♚ Lo era Napoleone per nascita

La definizione e la soluzione di: Lo era Napoleone per nascita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Lo era napoleone per nascita: napoleone francesco giuseppe carlo bonaparte (parigi, 20 marzo 1811 – vienna, 22 luglio 1832), figlio di napoleone bonaparte e della sua seconda moglie... Italiano Aggettivo Curiosità su: napoleone francesco giuseppe carlo bonaparte (parigi, 20 marzo 1811 – vienna, 22 luglio 1832), figlio di napoleone bonaparte e della sua seconda moglie... corso m sing (geografia) relativo alla Corsica Napoleone Bonaparte fu un generale corso Sostantivo corso m sing un abitante o nativo della Corsica Napoleone Bonaparte fu un corso Sostantivo corso ( approfondimento) m solo sing (diritto) lingua ufficiale regionale della Corsica (linguistica) gruppo di parlate affini parlate principalmente in Corsica, nel nord della Sardegna (dove la parlata è chiamata anche sardo gallurese) e nell'isola di Capraia; hanno una struttura e un lessico paragonabili al volgare toscano del Rinascimento e per questo motivo alcuni linguisti le considerano dialetti dell'italiano Sostantivo corso m sing (pl.: corsi) percorso, specialmente di un fiume o simile sono due ore che seguiamo il corso di questo fiume (matematica) (economia) (statistica) (finanza) quotazione (per estensione) studio organizzato ed insegnato oggi vado al corso d'inglese (familiare) indica un momento vissuto con un'azione continua, nel suo svolgersi "Nel corso della visita ti ho subito chiamato" la moneta in corso: allude al tipo di valuta legalmente in uso presso un Paese, un continente, ecc Voce verbale corso participio passato maschile singolare di correre Sillabazione còr | so Pronuncia /'kr.so/ Etimologia / Derivazione dal latino "corsu(m)" ossia "relativo alla Corsica" Sinonimi movimento regolare, moto costante, flusso

(di fiume) percorso

percorso fiume, torrente, ruscello

(di tempo, attività) andamento, svolgimento, successione, durata, ciclo, evoluzione

andamento, svolgimento, successione, durata, ciclo, evoluzione ( scuola ) serie di lezioni, insegnamento; anno di studi

serie di lezioni, insegnamento; anno di studi circolazione monetaria

( obsoleto ) monetazione

monetazione corteo, sfilata

(per estensione) (architettura) via principale, strada urbana, viale Parole derivate capocorso, fuoricorso, ricorso Varianti còrso Proverbi e modi di dire nel corso di

in corso di

a tutto corso : a tutta birra

: a tutta birra fuori corso

(antonomasia) il Grande corso: Napoleone Bonaparte

