Serve al cittadino per accedere ai servizi online - Cruciverba

Soluzione 16 lettere : IDENTITÀ DIGITALE

L'identità digitale è un mezzo fondamentale per il cittadino per accedere ai servizi online in modo sicuro e conveniente. Rappresenta un'identità virtuale che permette alle persone di autenticarsi e verificare la propria identità in ambito digitale. L'identità digitale può essere costituita da un insieme di informazioni personali, come nome, data di nascita, codice fiscale, ma può anche includere certificati digitali o credenziali di accesso sicuro. Questo strumento permette ai cittadini di interagire con le amministrazioni pubbliche, le aziende o i servizi online in modo efficiente, evitando la necessità di presentarsi di persona o fornire documenti cartacei. L'identità digitale garantisce la privacy e la sicurezza dei dati personali, contribuendo a creare un ambiente digitale affidabile e proteggendo gli utenti da possibili frodi o accessi non autorizzati.

