Un modo di farsi largo nella folla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un modo di farsi largo nella folla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SGOMITARE

Significato/Curiosità : Un modo di farsi largo nella folla

"Un modo di farsi largo nella folla" o "sgomitare" indica l'atto di spingersi attraverso una folla di persone con determinazione e forza, per aprire un varco o raggiungere una meta desiderata. Spesso, viene usato quando lo spazio è limitato o in situazioni affollate, come durante eventi pubblici, concerti o mezzi di trasporto affollati. Questo comportamento può essere considerato maleducato o scorretto, poiché può causare disagio o fastidio agli altri. Tuttavia, in alcune situazioni, potrebbe essere necessario per evitare di rimanere intrappolati o per raggiungere un obiettivo urgente. La pratica dello sgomito è controversa, poiché può essere interpretata come mancanza di rispetto verso gli altri.

