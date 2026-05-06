Un cittadino con passaporto di Berna

Home / Soluzioni Cruciverba / Un cittadino con passaporto di Berna

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un cittadino con passaporto di Berna' è 'Svizzero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SVIZZERO

Perché la soluzione è Svizzero? Un cittadino con passaporto di Berna è un individuo che possiede la cittadinanza svizzera e risiede nella città di Berna o ha legami ufficiali con essa. Questa appartenenza gli conferisce diritti e doveri riconosciuti dallo Stato svizzero, assicurandogli protezione diplomatica all’estero e accesso a servizi pubblici. La sua identità si identifica anche attraverso documenti ufficiali che attestano la sua nazionalità. La condizione di essere svizzero implica un legame stabile con il paese e la sua cultura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un cittadino con passaporto di Berna". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un cittadino con passaporto di Berna nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Svizzero

Per risolvere la definizione "Un cittadino con passaporto di Berna", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un cittadino con passaporto di Berna" conferma che la soluzione 'Svizzero' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Svizzero

S Savona V Venezia I Imola Z Zara Z Zara E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un cittadino con passaporto di Berna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Svizzero' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un conterraneo di FedererL orologio preciso per antonomasiaUn cittadino con passaporto di Addis AbebaArrivano in Italia con il passaportoLo è un originario di Berna o GinevraServe al cittadino per accedere ai servizi onlineFiume di Berna