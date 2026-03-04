Mettere la nave in secco

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Mettere la nave in secco' è 'Carenare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARENARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mettere la nave in secco" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mettere la nave in secco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Carenare? Carenare significa sollevare una nave dall'acqua e appoggiarla su un piano stabile, come un molo o un pontile, per poter effettuare lavori di manutenzione o riparazione. Questa operazione permette di ispezionare la carena, pulirla o sistemare eventuali danni, facilitando così la cura e la conservazione dell'imbarcazione. La procedura richiede attenzione e precisione per garantire la sicurezza durante le operazioni e mantenere l'integrità della nave. È un passaggio fondamentale nella gestione delle imbarcazioni di grandi dimensioni.

In presenza della definizione "Mettere la nave in secco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mettere la nave in secco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Carenare:

C Como A Ancona R Roma E Empoli N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mettere la nave in secco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

