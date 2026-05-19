Frutto con nocciolo bislungo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Frutto con nocciolo bislungo' è 'Susina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SUSINA

Perché la soluzione è Susina? La susina è un frutto appartenente alla famiglia delle Rosacee, caratterizzato dalla forma allungata e dal nocciolo bislungo che racchiude il seme. La sua polpa è dolce e succosa, ideale per essere consumata fresca o utilizzata nella preparazione di marmellate e dolci. La susina cresce su alberi bassi e rigogliosi, spesso coltivati in zone temperate. La sua presenza nel giardino o nel frutteto aggiunge un tocco di colore e gusto alla stagione estiva.

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Frutto con nocciolo bislungo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Susina

La soluzione associata alla definizione "Frutto con nocciolo bislungo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Susina'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Frutto con nocciolo bislungo

Frutto con nocciolo bislungo Risposta: SUSINA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: S_____

S_____ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

S Savona U Udine S Savona I Imola N Napoli A Ancona

La soluzione 'Susina' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Frutto con nocciolo bislungo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.