Frutto con nocciolo bislungo
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Frutto con nocciolo bislungo' è 'Susina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SUSINA
Perché la soluzione è Susina? La susina è un frutto appartenente alla famiglia delle Rosacee, caratterizzato dalla forma allungata e dal nocciolo bislungo che racchiude il seme. La sua polpa è dolce e succosa, ideale per essere consumata fresca o utilizzata nella preparazione di marmellate e dolci. La susina cresce su alberi bassi e rigogliosi, spesso coltivati in zone temperate. La sua presenza nel giardino o nel frutteto aggiunge un tocco di colore e gusto alla stagione estiva.
Frutto con nocciolo bislungo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Susina
La soluzione associata alla definizione "Frutto con nocciolo bislungo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Susina'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Frutto con nocciolo bislungo
- Risposta: SUSINA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Susina' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Frutto con nocciolo bislungo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Frutto esotico bislungo Hanno il nocciolo bislungo Lo è il frutto la cui polpa non si distacca dal nocciolo Frutti dal nocciolo bislungo Hanno un nocciolo bislungo
Altre definizioni collegate
Con frutto: Un frutto estivo con la buccia liscia e profumata
Con nocciolo: Ha un nocciolo bislungo
Con bislungo: Bislungo come un fagiolo