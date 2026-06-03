Canti tirolesi

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Canti tirolesi' è 'Jodler'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

JODLER

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Canti tirolesi
  • Risposta: JODLER
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    JDR
  • Inizia con: J
  • Finisce con: R

Perchè la soluzione è Jodler? I canti tirolesi sono tradizioni musicali che esprimono l'anima delle Alpi, spesso accompagnate da melodie allegre e ritmate. Il jodler, in particolare, è un modo di cantare caratterizzato da ripetizioni e salti vocali, che dà vita a momenti di allegria e condivisione tra le persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Canti tirolesi: risposta da 6 lettere

La definizione "Canti tirolesi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Jodler. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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