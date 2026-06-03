Canti tirolesi
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Canti tirolesi' è 'Jodler'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Canti tirolesi
- Risposta: JODLER
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: JDR
- Inizia con: J
- Finisce con: R
Perchè la soluzione è Jodler? I canti tirolesi sono tradizioni musicali che esprimono l'anima delle Alpi, spesso accompagnate da melodie allegre e ritmate. Il jodler, in particolare, è un modo di cantare caratterizzato da ripetizioni e salti vocali, che dà vita a momenti di allegria e condivisione tra le persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Canti tirolesi: risposta da 6 lettere
La definizione "Canti tirolesi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Jodler. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.