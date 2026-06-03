Canti tirolesi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Canti tirolesi' è 'Jodler'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

J O D L E R

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Canti tirolesi

Canti tirolesi Risposta: JODLER

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: J D R

Inizia con: J

J Finisce con: R

Perchè la soluzione è Jodler? I canti tirolesi sono tradizioni musicali che esprimono l'anima delle Alpi, spesso accompagnate da melodie allegre e ritmate. Il jodler, in particolare, è un modo di cantare caratterizzato da ripetizioni e salti vocali, che dà vita a momenti di allegria e condivisione tra le persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Canti tirolesi: risposta da 6 lettere

La definizione "Canti tirolesi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Jodler. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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