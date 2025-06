I celebri gnocchetti tirolesi nei cruciverba: la soluzione è Spatzle

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I celebri gnocchetti tirolesi' è 'Spatzle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPATZLE

Curiosità e Significato di Spatzle

La parola Spatzle è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Spatzle.

Perché la soluzione è Spatzle? Gli Spätzle sono piccoli gnocchetti di pasta tipici della cucina tirolese e tedesca, preparati con farina, uova e acqua, e spesso serviti con formaggi, sughi o come contorno. La loro consistenza morbida e il sapore delicato li rendono un piatto amato in molte regioni alpini, perfetti per scaldare il cuore nelle fredde giornate invernali. Un vero classico da gustare e scoprire!

Come si scrive la soluzione Spatzle

Stai cercando la risposta alla definizione "I celebri gnocchetti tirolesi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

P Padova

A Ancona

T Torino

Z Zara

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R I A O D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIARIO" DIARIO

