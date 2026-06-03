Canti che impegnano più voci
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Canti che impegnano più voci' è 'Cori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Canti che impegnano più voci
- Risposta: CORI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: CRI
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Cori? I cori sono composizioni musicali che coinvolgono più voci che si uniscono in armonia. Spesso eseguiti in chiese o durante eventi speciali, creano un’atmosfera coinvolgente e condivisa, unendo le persone in un momento di musica e emozione collettiva. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Canti che impegnano più voci: risposta da 4 lettere
Quando la definizione "Canti che impegnano più voci" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Cori. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.