Canti che impegnano più voci

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Canti che impegnano più voci' è 'Cori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O R I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Canti che impegnano più voci

Canti che impegnano più voci Risposta: CORI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: C R I

Inizia con: C

C Finisce con: I

Perchè la soluzione è Cori? I cori sono composizioni musicali che coinvolgono più voci che si uniscono in armonia. Spesso eseguiti in chiese o durante eventi speciali, creano un’atmosfera coinvolgente e condivisa, unendo le persone in un momento di musica e emozione collettiva. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Canti che impegnano più voci: risposta da 4 lettere

Quando la definizione "Canti che impegnano più voci" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Cori. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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