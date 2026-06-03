Canti che impegnano più voci

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Canti che impegnano più voci' è 'Cori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CORI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Canti che impegnano più voci
  • Risposta: CORI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    CRI
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Cori? I cori sono composizioni musicali che coinvolgono più voci che si uniscono in armonia. Spesso eseguiti in chiese o durante eventi speciali, creano un’atmosfera coinvolgente e condivisa, unendo le persone in un momento di musica e emozione collettiva. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Cori'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Canti che impegnano più voci: risposta da 4 lettere

Quando la definizione "Canti che impegnano più voci" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Cori. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'canti'

Cruciverba con 'impegnano'