Raccolte di canti sacri

Home / Soluzioni Cruciverba / Raccolte di canti sacri

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Raccolte di canti sacri' è 'Innari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INNARI

Come completare la definizione Definizione: Raccolte di canti sacri

Raccolte di canti sacri Risposta: INNARI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: I_____

I_____ Inizia con: I

I Finisce con: I

Perché la soluzione è Innari? Gli INNARI sono raccolte di canti sacri che racchiudono tradizioni religiose e spirituali di diverse comunità. Questi testi musicali sono utilizzati nelle celebrazioni liturgiche e nei momenti di preghiera, contribuendo a creare un senso di comunione tra i fedeli. La loro composizione spesso riflette valori, credenze e storie di fede tramandate nel tempo. Gli INNARI rappresentano un patrimonio culturale e spirituale importante, testimoni di un passato che continua a vivere nel presente.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Innari' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Raccolte di canti sacri - risposta corretta per cruciverba

Se la definizione "Raccolte di canti sacri" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Innari'.

Schemi utili per Innari

Schema parole: 6

La soluzione inizia con I

La soluzione finisce con I

Schema iniziale: I_____

Schema finale: __NARI

Le 6 lettere della soluzione Innari

I Imola N Napoli N Napoli A Ancona R Roma I Imola

La soluzione 'Innari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Raccolte di canti sacri". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.