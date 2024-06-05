Raccolte di canti sacri
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Raccolte di canti sacri' è 'Innari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: INNARI
Come completare la definizione
- Definizione: Raccolte di canti sacri
- Risposta: INNARI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: I_____
- Inizia con: I
- Finisce con: I
Perché la soluzione è Innari? Gli INNARI sono raccolte di canti sacri che racchiudono tradizioni religiose e spirituali di diverse comunità. Questi testi musicali sono utilizzati nelle celebrazioni liturgiche e nei momenti di preghiera, contribuendo a creare un senso di comunione tra i fedeli. La loro composizione spesso riflette valori, credenze e storie di fede tramandate nel tempo. Gli INNARI rappresentano un patrimonio culturale e spirituale importante, testimoni di un passato che continua a vivere nel presente.
Raccolte di canti sacri - risposta corretta per cruciverba
Se la definizione "Raccolte di canti sacri" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Innari'.
Schemi utili per Innari
- Schema parole: 6
- La soluzione inizia con I
- La soluzione finisce con I
- Schema iniziale: I_____
- Schema finale: __NARI
Le 6 lettere della soluzione Innari
La soluzione 'Innari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Raccolte di canti sacri". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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