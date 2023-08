Canti che fanno dormire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canti che fanno dormire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NENIE

Significato/Curiosità : Canti che fanno dormire

Le "nenie" sono canti dolci e rilassanti, spesso intonati per calmare e far addormentare i bambini. Queste melodie dalla melodia delicata e ripetitiva sono state tramandate attraverso le generazioni come un modo efficace per indurre il sonno e creare un ambiente rilassante. Le nenie sfruttano ritmi lenti e suoni piacevoli per cullare e tranquillizzare. Queste canzoni possono avere radici culturali o regionali, variando da luogo a luogo, ma condividono l'obiettivo di creare un'atmosfera confortevole e propizia al sonno. Anche nella vita moderna, le nenie rimangono uno strumento prezioso per calmare e addormentare i più piccoli.

