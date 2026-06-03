I cambi di direzione in piscina

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I cambi di direzione in piscina' è 'Virate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VIRATE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: I cambi di direzione in piscina
  • Risposta: VIRATE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    VRE
  • Inizia con: V
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Virate? Le virate sono movimenti fondamentali per cambiare direzione in piscina. Permettono di riprendere velocemente lo stile di nuoto desiderato e mantenere la continuità della gara. Sono tecniche che richiedono precisione e coordinazione, essenziali per migliorare le prestazioni e ottimizzare il tempo in acqua. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I cambi di direzione in piscina: risposta da 6 lettere

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