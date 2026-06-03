I cambi di direzione in piscina
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I cambi di direzione in piscina' è 'Virate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: I cambi di direzione in piscina
- Risposta: VIRATE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: VRE
- Inizia con: V
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Virate? Le virate sono movimenti fondamentali per cambiare direzione in piscina. Permettono di riprendere velocemente lo stile di nuoto desiderato e mantenere la continuità della gara. Sono tecniche che richiedono precisione e coordinazione, essenziali per migliorare le prestazioni e ottimizzare il tempo in acqua. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I cambi di direzione in piscina: risposta da 6 lettere
Se la definizione "I cambi di direzione in piscina" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Virate. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.