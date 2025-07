I cambiamenti di direzione in piscina nei cruciverba: la soluzione è Virate

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I cambiamenti di direzione in piscina' è 'Virate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIRATE

Curiosità e Significato di Virate

Hai risolto il cruciverba con Virate? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Virate.

Perché la soluzione è Virate? Vire è un termine usato in piscina per indicare un cambio di direzione durante il nuoto, quando si ruota o si gira per proseguire nella corsia. È una manovra fondamentale per migliorare la fluidità e la velocità, permettendo di tornare indietro senza interrompere l'andatura. Con le virate ben eseguite, si ottiene una nuotata più efficace e continua.

Come si scrive la soluzione Virate

Hai davanti la definizione "I cambiamenti di direzione in piscina" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

I Imola

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R S N O F I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRISONA" FRISONA

