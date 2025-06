I dietrofront dei nuotatori in piscina nei cruciverba: la soluzione è Virate

VIRATE

Curiosità e Significato di Virate

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Virate, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Virate? VIRATE indica il movimento di girarsi o cambiare direzione, come fanno i nuotatori che si voltano in piscina per tornare indietro. È un termine usato anche in altri contesti per descrivere una svolta improvvisa o una modifica di rotta. Insomma, rappresenta quell'azione di voltarsi e cambiare direzione con agilità e precisione.

Come si scrive la soluzione Virate

Hai trovato la definizione "I dietrofront dei nuotatori in piscina" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

I Imola

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E S T A N T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESITANTI" ESITANTI

