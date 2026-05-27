Se li incrociano i superstiziosi cambiano direzione

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Se li incrociano i superstiziosi cambiano direzione' è 'Gatti Neri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GATTI NERI

Perchè la soluzione è Gatti Neri? Quando i gatti neri attraversano la strada, molti superstiziosi preferiscono cambiare direzione per evitare sfortuna. Questa credenza popolare porta a comportamenti istintivi e spesso improvvisi, influenzando le azioni quotidiane di chi ripone fiducia in queste antiche superstizioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Se li incrociano i superstiziosi cambiano direzione nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Gatti Neri

Quando la definizione "Se li incrociano i superstiziosi cambiano direzione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gatti Neri'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Se li incrociano i superstiziosi cambiano direzione

Se li incrociano i superstiziosi cambiano direzione Risposta: GATTI NERI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 5-4

5-4 Schema utile: G____ ____

G____ ____ Inizia con: G

G Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

G Genova A Ancona T Torino T Torino I Imola N Napoli E Empoli R Roma I Imola

La soluzione 'Gatti Neri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Se li incrociano i superstiziosi cambiano direzione". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.