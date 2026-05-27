Se li incrociano i superstiziosi cambiano direzione

Luca Bianchi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Se li incrociano i superstiziosi cambiano direzione' è 'Gatti Neri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GATTI NERI

Perchè la soluzione è Gatti Neri? Quando i gatti neri attraversano la strada, molti superstiziosi preferiscono cambiare direzione per evitare sfortuna. Questa credenza popolare porta a comportamenti istintivi e spesso improvvisi, influenzando le azioni quotidiane di chi ripone fiducia in queste antiche superstizioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Se li incrociano i superstiziosi cambiano direzione nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Gatti Neri

Quando la definizione "Se li incrociano i superstiziosi cambiano direzione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gatti Neri'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Se li incrociano i superstiziosi cambiano direzione
  • Risposta: GATTI NERI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 5-4
  • Schema utile: G____ ____
  • Inizia con: G
  • Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

G Genova
A Ancona
T Torino
T Torino
I Imola
 
N Napoli
E Empoli
R Roma
I Imola

La soluzione 'Gatti Neri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Se li incrociano i superstiziosi cambiano direzione". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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