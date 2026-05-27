Se li incrociano i superstiziosi cambiano direzione
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SOLUZIONE: GATTI NERI
Perchè la soluzione è Gatti Neri? Quando i gatti neri attraversano la strada, molti superstiziosi preferiscono cambiare direzione per evitare sfortuna. Questa credenza popolare porta a comportamenti istintivi e spesso improvvisi, influenzando le azioni quotidiane di chi ripone fiducia in queste antiche superstizioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Se li incrociano i superstiziosi cambiano direzione nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Gatti Neri
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Se li incrociano i superstiziosi cambiano direzione
- Risposta: GATTI NERI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 5-4
- Schema utile: G____ ____
- Inizia con: G
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Gatti Neri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Se li incrociano i superstiziosi cambiano direzione". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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