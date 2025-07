Non sono clienti delle enoteche nei cruciverba: la soluzione è Astemi

ASTEMI

Curiosità e Significato di Astemi

La soluzione Astemi di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Astemi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Astemi? ASTEMI indica un termine medico che si riferisce all'interruzione temporanea dell'apporto sanguigno a un organo o tessuto, come il cuore. È una condizione seria che può portare a danni permanenti se non trattata rapidamente. Il termine deriva dal greco e viene spesso usato in ambito sanitario per descrivere attacchi di cuore o ischemie. Conoscere questa parola aiuta a capire meglio i rischi legati alla salute cardiovascolare.

Come si scrive la soluzione Astemi

Se "Non sono clienti delle enoteche" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

M Milano

I Imola

