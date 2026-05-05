Sottrarre l acqua in un ambiente

Home / Soluzioni Cruciverba / Sottrarre l acqua in un ambiente

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Sottrarre l acqua in un ambiente' è 'Deumidificare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DEUMIDIFICARE

Perché la soluzione è Deumidificare? Deumidificare significa ridurre il livello di umidità presente in un ambiente, eliminando l'eccesso di acqua dall'aria. Questo processo aiuta a mantenere un clima più salubre, prevenendo la formazione di muffe e la proliferazione di batteri dannosi. È particolarmente utile in ambienti umidi come cantine, magazzini o stanze con scarsa ventilazione. Attraverso apparecchi specifici, si rimuove l'umidità in eccesso, migliorando il comfort e la qualità dell'aria.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sottrarre l acqua in un ambiente". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sottrarre l acqua in un ambiente nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Deumidificare

Se la definizione "Sottrarre l acqua in un ambiente" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sottrarre l acqua in un ambiente" conferma che la soluzione 'Deumidificare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Deumidificare

D Domodossola E Empoli U Udine M Milano I Imola D Domodossola I Imola F Firenze I Imola C Como A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sottrarre l acqua in un ambiente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Deumidificare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fondo d acquaQuelli nell acqua durano pocoFornisce acqua caldaRelativo ad uno sport in acquaLo coniuga l acqua