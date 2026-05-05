Sottrarre l acqua in un ambiente
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Sottrarre l acqua in un ambiente' è 'Deumidificare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DEUMIDIFICARE
Perché la soluzione è Deumidificare? Deumidificare significa ridurre il livello di umidità presente in un ambiente, eliminando l'eccesso di acqua dall'aria. Questo processo aiuta a mantenere un clima più salubre, prevenendo la formazione di muffe e la proliferazione di batteri dannosi. È particolarmente utile in ambienti umidi come cantine, magazzini o stanze con scarsa ventilazione. Attraverso apparecchi specifici, si rimuove l'umidità in eccesso, migliorando il comfort e la qualità dell'aria.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sottrarre l acqua in un ambiente". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Sottrarre l acqua in un ambiente nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Deumidificare
Se la definizione "Sottrarre l acqua in un ambiente" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sottrarre l acqua in un ambiente" conferma che la soluzione 'Deumidificare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Deumidificare
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sottrarre l acqua in un ambiente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Deumidificare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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