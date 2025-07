Non sopportano l alcool nei cruciverba: la soluzione è Astemi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Non sopportano l alcool' è 'Astemi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTEMI

Curiosità e Significato di Astemi

La soluzione Astemi di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Astemi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Astemi? Astemi sono le persone che scelgono di non bere alcolici, spesso per motivi di salute, religione o stile di vita. Questo termine deriva dal latino a-stemare, ovvero senza vino. Essere astemi significa evitare l’alcool per mantenere benessere e equilibrio, rispettando le proprie scelte. In un mondo sempre più attento alla salute, essere astemi è una scelta consapevole e rispettabile.

Come si scrive la soluzione Astemi

Hai davanti la definizione "Non sopportano l alcool" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

M Milano

I Imola

