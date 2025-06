Roulotte trainate da auto in vacanza ing nei cruciverba: la soluzione è Caravan

CARAVAN

Curiosità e Significato di Caravan

La parola Caravan è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Caravan.

Perché la soluzione è Caravan? Una caravan è un veicolo trainato da un'auto, ideale per le vacanze in libertà. Spesso chiamata roulotte, permette di spostarsi facilmente e di vivere in modo autonomo durante i viaggi, offrendo comfort e flessibilità. Perfetta per chi ama scoprire nuove destinazioni senza rinunciare a un'abitazione mobile, la caravan rappresenta la soluzione ideale per avventure su strada.

Come si scrive la soluzione Caravan

Se ti sei imbattuto nella definizione "Roulotte trainate da auto in vacanza ing", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

A Ancona

V Venezia

A Ancona

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A R C A F Mostra soluzione



