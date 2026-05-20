Gli assi di ascisse e ordinate lo dividono in quattro
La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Gli assi di ascisse e ordinate lo dividono in quattro' è 'Piano Cartesiano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PIANO CARTESIANO
La risposta Piano Cartesiano è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Piano Cartesiano? Il piano cartesiano è un sistema di coordinate che permette di individuare qualsiasi punto nello spazio bidimensionale. Gli assi di ascisse e ordinate si intersecano per formare quattro quadranti, facilitando la localizzazione di punti e la rappresentazione grafica delle funzioni. La presenza di questi due assi permette di suddividere il piano in sezioni ben definite, rendendo più semplice analizzare e interpretare dati geometrici e matematici. La sua applicazione è fondamentale in molte discipline scientifiche e tecniche.
Gli assi di ascisse e ordinate lo dividono in quattro nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Piano Cartesiano
Quando la definizione "Gli assi di ascisse e ordinate lo dividono in quattro" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Piano Cartesiano'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gli assi di ascisse e ordinate lo dividono in quattro
- Risposta: PIANO CARTESIANO
- Lunghezza: 15 lettere
- Schema parole: 5-10
- Schema utile: P____ __________
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 15 lettere della soluzione
La soluzione 'Piano Cartesiano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli assi di ascisse e ordinate lo dividono in quattro". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo straordinario musicista de Le quattro stagioni Facilita lo scorrimento ma non è la strada a quattro corsie Lo sono gli assi cartesiani I ladri se lo dividono Se lo dividono Acquario e Pesci
Altre definizioni collegate
Con ascisse: Nei piani cartesiani con le ascisse
Con ordinate: Si incrociano con le ordinate
Con dividono: Aggettivo di sezioni che dividono il corpo in due parti simmetriche