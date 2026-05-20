Gli assi di ascisse e ordinate lo dividono in quattro

Alessia Mogavero | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Gli assi di ascisse e ordinate lo dividono in quattro' è 'Piano Cartesiano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIANO CARTESIANO

La risposta Piano Cartesiano è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Piano Cartesiano? Il piano cartesiano è un sistema di coordinate che permette di individuare qualsiasi punto nello spazio bidimensionale. Gli assi di ascisse e ordinate si intersecano per formare quattro quadranti, facilitando la localizzazione di punti e la rappresentazione grafica delle funzioni. La presenza di questi due assi permette di suddividere il piano in sezioni ben definite, rendendo più semplice analizzare e interpretare dati geometrici e matematici. La sua applicazione è fondamentale in molte discipline scientifiche e tecniche.

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Gli assi di ascisse e ordinate lo dividono in quattro nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Piano Cartesiano

Quando la definizione "Gli assi di ascisse e ordinate lo dividono in quattro" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Piano Cartesiano'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Gli assi di ascisse e ordinate lo dividono in quattro
  • Risposta: PIANO CARTESIANO
  • Lunghezza: 15 lettere
  • Schema parole: 5-10
  • Schema utile: P____ __________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Le 15 lettere della soluzione

P Padova
I Imola
A Ancona
N Napoli
O Otranto
 
C Como
A Ancona
R Roma
T Torino
E Empoli
S Savona
I Imola
A Ancona
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Piano Cartesiano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli assi di ascisse e ordinate lo dividono in quattro". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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Altre definizioni collegate

Con ascisse: Nei piani cartesiani con le ascisse 

Con ordinate: Si incrociano con le ordinate 

Con dividono: Aggettivo di sezioni che dividono il corpo in due parti simmetriche 