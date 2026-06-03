Tutt altro che corte
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tutt altro che corte' è 'Lunghe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Tutt altro che corte
- Risposta: LUNGHE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: LNE
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Lunghe? Le parole lunghe si distinguono per la loro lunghezza e complessità, spesso richiedendo più tempo per essere pronunciate e scritte. Sono caratteristiche di testi ricchi e articolati, che sfidano chi li legge o li ascolta, offrendo un ritmo diverso rispetto a espressioni più brevi e semplici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Tutt altro che corte: risposta da 6 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Tutt altro che corte" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Lunghe. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.