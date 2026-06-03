Tutt altro che corte

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tutt altro che corte' è 'Lunghe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LUNGHE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Tutt altro che corte
  • Risposta: LUNGHE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    LNE
  • Inizia con: L
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Lunghe? Le parole lunghe si distinguono per la loro lunghezza e complessità, spesso richiedendo più tempo per essere pronunciate e scritte. Sono caratteristiche di testi ricchi e articolati, che sfidano chi li legge o li ascolta, offrendo un ritmo diverso rispetto a espressioni più brevi e semplici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Tutt altro che corte: risposta da 6 lettere

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