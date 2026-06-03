Tutt altro che corte

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tutt altro che corte' è 'Lunghe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L U N G H E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Tutt altro che corte

Tutt altro che corte Risposta: LUNGHE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: L N E

Inizia con: L

L Finisce con: E

Perchè la soluzione è Lunghe? Le parole lunghe si distinguono per la loro lunghezza e complessità, spesso richiedendo più tempo per essere pronunciate e scritte. Sono caratteristiche di testi ricchi e articolati, che sfidano chi li legge o li ascolta, offrendo un ritmo diverso rispetto a espressioni più brevi e semplici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Tutt altro che corte: risposta da 6 lettere

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