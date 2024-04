La Soluzione ♚ Tutt altro che diritto

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Tutt altro che diritto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STORTO

Curiosità su Tutt altro che diritto: Indica, nel lessico giuridico-legale, il diritto alla riservatezza della vita privata di una persona. il diritto a non essere soggetto a violazioni non... Giovanni Storti (Milano, 20 febbraio 1957) è un comico, attore e sceneggiatore italiano componente del noto trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Grazie al sodalizio formato con Aldo Baglio e Giacomo Poretti nel 1991, Giovanni Storti fa parte di un trio comico che ha riscosso un considerevole successo in Italia a partire dagli anni novanta, sia sul grande schermo che in ambito televisivo e teatrale. Nel 1998 viene candidato ai David di Donatello come Miglior regista esordiente per il film Tre uomini e una gamba, vincendo nello stesso anno un Nastro d'argento speciale e nel 2001 viene candidato come miglior attore protagonista per il film ...

