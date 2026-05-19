Altro nome del nonio da quello dell inventore
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Altro nome del nonio da quello dell inventore' è 'Verniero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VERNIERO
Perché la soluzione è Verniero? Il verniere è un termine che si riferisce a un nome alternativo del nonio, l'unità di misura angolare. Questa denominazione deriva dall'inventore che ne ha contribuito alla diffusione, e si utilizza principalmente in contesti astronomici o di navigazione per indicare frazioni di grado. La parola evidenzia una tradizione storica di attribuzione di nomi a strumenti e unità di misura, mantenendo viva la memoria delle origini e dei pionieri nel campo. La comprensione di questa terminologia aiuta a interpretare correttamente le misurazioni.
Altro nome del nonio da quello dell inventore nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Verniero
La soluzione associata alla definizione "Altro nome del nonio da quello dell inventore" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Verniero'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Altro nome del nonio da quello dell inventore
- Risposta: VERNIERO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: V_______
- Inizia con: V
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Verniero' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Altro nome del nonio da quello dell inventore". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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