Altro nome del nonio da quello dell inventore

Anna Gallo | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Altro nome del nonio da quello dell inventore' è 'Verniero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VERNIERO

Perché la soluzione è Verniero? Il verniere è un termine che si riferisce a un nome alternativo del nonio, l'unità di misura angolare. Questa denominazione deriva dall'inventore che ne ha contribuito alla diffusione, e si utilizza principalmente in contesti astronomici o di navigazione per indicare frazioni di grado. La parola evidenzia una tradizione storica di attribuzione di nomi a strumenti e unità di misura, mantenendo viva la memoria delle origini e dei pionieri nel campo. La comprensione di questa terminologia aiuta a interpretare correttamente le misurazioni.

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Altro nome del nonio da quello dell inventore nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Verniero

La soluzione associata alla definizione "Altro nome del nonio da quello dell inventore" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Verniero'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Altro nome del nonio da quello dell inventore
  • Risposta: VERNIERO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: V_______
  • Inizia con: V
  • Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

V Venezia
E Empoli
R Roma
N Napoli
I Imola
E Empoli
R Roma
O Otranto

La soluzione 'Verniero' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Altro nome del nonio da quello dell inventore". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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