Tutt altro che concrete
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tutt altro che concrete' è 'Astratte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ASTRATTE
Perchè la soluzione è Astratte? Le idee astratte sono concetti che non si possono toccare o vedere, come la libertà o l’amore. Sono pensieri che esistono nella mente e nelle emozioni, senza una forma fisica. Spesso vengono usate per esprimere sentimenti o pensieri profondi, senza bisogno di oggetti concreti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Tutt altro che concrete nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Astratte
In presenza della definizione "Tutt altro che concrete", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Astratte'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Tutt altro che concrete
- Risposta: ASTRATTE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: A_______
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Astratte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tutt altro che concrete". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Tutt altro che hard Tutt altro che superficiali Tutt altro che diritto Tutt altro che frequenti Tutt altro che distratta
Altre definizioni collegate
Con altro: Disegno trasferibile su un altro foglio di carta
Con concrete: Reali concrete