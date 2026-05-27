Tutt altro che concrete

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tutt altro che concrete' è 'Astratte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTRATTE

Perchè la soluzione è Astratte? Le idee astratte sono concetti che non si possono toccare o vedere, come la libertà o l’amore. Sono pensieri che esistono nella mente e nelle emozioni, senza una forma fisica. Spesso vengono usate per esprimere sentimenti o pensieri profondi, senza bisogno di oggetti concreti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Tutt altro che concrete nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Astratte

In presenza della definizione "Tutt altro che concrete", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Astratte'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Tutt altro che concrete

Tutt altro che concrete Risposta: ASTRATTE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: A_______

A_______ Inizia con: A

A Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

A Ancona S Savona T Torino R Roma A Ancona T Torino T Torino E Empoli

La soluzione 'Astratte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tutt altro che concrete". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.