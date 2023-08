Lo sono le notti per gli insonni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le notti per gli insonni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LUNGHE

Significato/Curiosita : Lo sono le notti per gli insonni

Salute dell'insonne. l'insonnia altera il naturale ciclo del sonno, che può risultare difficile da restaurare. alcuni insonni cercano di dormire nel pomeriggio... lunghe è spesso indicata con l'acronimo lw (dall'inglese long wave). lo stesso argomento in dettaglio: lista di stazioni radiofoniche in onde lunghe.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sono le notti per gli insonni : sono; notti; insonni; sono ambite dai futuri docenti universitari; sono pari nelle rime; sono quattro in un carato; Se sono parallele non s incontrano mai; sono celebri le sue fughe; Passa molte notti in bianco; Il patriota Menotti ; L Alberto che fu canotti ere argentino; L Hood di notti ngham; Se è dei canotti eri non è polare; Le insonni sono bianche; Rivoltarsi nel letto per l insonni a; Si usa in erboristeria per combattere l insonni a; Non riesce a farlo chi soffre d insonni a;

Cerca altre Definizioni