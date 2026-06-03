Il mitico eroe greco che era per metà uomo e per metà serpente

Home / Soluzioni Cruciverba / Il mitico eroe greco che era per metà uomo e per metà serpente

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il mitico eroe greco che era per metà uomo e per metà serpente' è 'Erittonio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E R I T T O N I O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il mitico eroe greco che era per metà uomo e per metà serpente

Il mitico eroe greco che era per metà uomo e per metà serpente Risposta: ERITTONIO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 5

5 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: E T N O

Inizia con: E

E Finisce con: O

Perchè la soluzione è Erittonio? Erittonio è un personaggio leggendario, noto per la sua natura unica, metà uomo e metà serpente. La sua figura affascina e ispira storie di coraggio e mistero, unendo elementi di mitologia e fantasia in un simbolo di dualità e forza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Erittonio' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il mitico eroe greco che era per metà uomo e per metà serpente: risposta da 9 lettere

La definizione "Il mitico eroe greco che era per metà uomo e per metà serpente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Erittonio. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'mitico'

Cruciverba con 'greco'