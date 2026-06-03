Il mitico eroe greco che era per metà uomo e per metà serpente

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il mitico eroe greco che era per metà uomo e per metà serpente' è 'Erittonio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ERITTONIO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il mitico eroe greco che era per metà uomo e per metà serpente
  • Risposta: ERITTONIO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ETNO
  • Inizia con: E
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Erittonio? Erittonio è un personaggio leggendario, noto per la sua natura unica, metà uomo e metà serpente. La sua figura affascina e ispira storie di coraggio e mistero, unendo elementi di mitologia e fantasia in un simbolo di dualità e forza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il mitico eroe greco che era per metà uomo e per metà serpente: risposta da 9 lettere

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