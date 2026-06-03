Il mitico eroe greco che era per metà uomo e per metà serpente
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il mitico eroe greco che era per metà uomo e per metà serpente' è 'Erittonio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il mitico eroe greco che era per metà uomo e per metà serpente
- Risposta: ERITTONIO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 5
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ETNO
- Inizia con: E
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Erittonio? Erittonio è un personaggio leggendario, noto per la sua natura unica, metà uomo e metà serpente. La sua figura affascina e ispira storie di coraggio e mistero, unendo elementi di mitologia e fantasia in un simbolo di dualità e forza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il mitico eroe greco che era per metà uomo e per metà serpente: risposta da 9 lettere
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