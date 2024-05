La Soluzione ♚ Il dio greco che era protettore della forza generatrice maschile La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PRIAPO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PRIAPO

Significato della soluzione per: Il dio greco che era protettore della forza generatrice maschile Priapo (in greco antico: ap, Príapos) è un dio della mitologia greca e romana, noto per la lunghezza del suo pene. Italiano: Sostantivo: priapismo ( approfondimento) m sing (pl.: priapismi) . (medicina) erezione persistente e anomala (di durata superiore anche alle 4 ore e spesso dolorosa) dei soli corpi cavernosi del pene, non accompagnata dal consueto desiderio sessuale o eccitazione che invece contraddistinguono la normale erezione maschile.. Sillabazione: pri | a | pi | smo. Pronuncia: IPA: /pria'pizmo/ .

