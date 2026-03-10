Lungo serpente americano

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lungo serpente americano' è 'Anaconda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANACONDA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lungo serpente americano" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lungo serpente americano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Anaconda? L'anaconda è uno dei rettili più imponenti e affascinanti del mondo. Questo grande serpente, originario delle foreste pluviali e delle zone umide del Sud America, può raggiungere dimensioni considerevoli, diventando uno dei più lunghi e pesanti tra i serpenti conosciuti. La sua pelle presenta un motivo maculato che gli permette di mimetizzarsi nell'ambiente circostante. Questo animale si distingue per la sua capacità di catturare prede di grandi dimensioni grazie alla forza del suo corpo.

La definizione "Lungo serpente americano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lungo serpente americano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Anaconda:

A Ancona N Napoli A Ancona C Como O Otranto N Napoli D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lungo serpente americano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

