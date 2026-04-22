Il mitico re greco che mutò le formiche in uomini

Home / Soluzioni Cruciverba / Il mitico re greco che mutò le formiche in uomini

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il mitico re greco che mutò le formiche in uomini' è 'Eaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EACO

Perché la soluzione è Eaco? Eaco è un personaggio della mitologia greca noto per aver compiuto un episodio particolare che lo lega alle formiche. Secondo le leggende, egli riuscì a trasformare le formiche in esseri umani, dimostrando un potere soprannaturale e un ruolo importante nel racconto delle origini di alcune creature. Questa storia mette in evidenza come la figura di Eaco sia associata a un evento di mutamento e di creazione, rendendolo un personaggio memorabile nella mitologia antica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il mitico re greco che mutò le formiche in uomini". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il mitico re greco che mutò le formiche in uomini nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Eaco

La definizione "Il mitico re greco che mutò le formiche in uomini" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il mitico re greco che mutò le formiche in uomini" conferma che la soluzione 'Eaco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Eaco

E Empoli A Ancona C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il mitico re greco che mutò le formiche in uomini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Eaco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il leggendario re d EginaCon Minosse e RadamantoIl mitico re di Egina che mutò le formiche in uominiMutò formiche in uominiIl leggendario re che mutò le formiche in uominiLeggendario re di Egina che mutò le formiche in uominiMitico figlio muto di Creso