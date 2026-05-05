Oggetto prezioso legato a un epoca storica

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Oggetto prezioso legato a un epoca storica' è 'Cimelio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIMELIO

Perché la soluzione è Cimelio? Il cimelio è un oggetto di grande valore storico e affettivo che si collega a un'epoca passata, spesso tramandato di generazione in generazione. Può trattarsi di un ricordo, di un manufatto o di un simbolo che rappresenta un periodo specifico della storia. La sua importanza risiede nella capacità di conservare memorie e tradizioni di un tempo, diventando un prezioso testimone delle vicende di un passato che continua a vivere attraverso di esso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Oggetto prezioso legato a un epoca storica". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Oggetto prezioso legato a un epoca storica nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cimelio

Questa pagina è dedicata alla definizione "Oggetto prezioso legato a un epoca storica" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Oggetto prezioso legato a un epoca storica" conferma che la soluzione 'Cimelio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cimelio

C Como I Imola M Milano E Empoli L Livorno I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Oggetto prezioso legato a un epoca storica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cimelio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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