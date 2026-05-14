La fine del mondo attribuita a san Giovanni

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La fine del mondo attribuita a san Giovanni' è 'Apocalisse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APOCALISSE

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Perché la soluzione è Apocalisse? L'Apocalisse è un evento descritto come la fine dell'esistenza umana e del mondo stesso, secondo le profezie di san Giovanni. Questo termine richiama immagini di catastrofi, distruzione e un nuovo inizio, spesso legate a visioni di giudizio divino. La narrazione biblica prevede momenti di grande tribolazione prima di un rinnovamento universale. La parola evoca dunque un momento di massimo sconvolgimento e trasformazione finale dell'umanità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La fine del mondo attribuita a san Giovanni". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La fine del mondo attribuita a san Giovanni nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Apocalisse

Questa pagina è dedicata alla definizione "La fine del mondo attribuita a san Giovanni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La fine del mondo attribuita a san Giovanni" conferma che la soluzione 'Apocalisse' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Apocalisse

A Ancona P Padova O Otranto C Como A Ancona L Livorno I Imola S Savona S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La fine del mondo attribuita a san Giovanni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Apocalisse' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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