L Ettore che prese parte alla Disfida di Barletta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Ettore che prese parte alla Disfida di Barletta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : FIERAMOSCA

Significato/Curiosità : L Ettore che prese parte alla Disfida di Barletta

Ettore Fieramosca è una figura leggendaria che prese parte alla celebre Disfida di Barletta nel 1503, un duello che simboleggia la resistenza italiana contro l'invasione francese. Fieramosca, un nobile cavaliere e condottiero, è spesso descritto come un eroe nazionale per la sua audacia e coraggio nel combattimento. La Disfida di Barletta vide tredici cavalieri italiani sfidare altrettanti cavalieri francesi, dimostrando la determinazione dei popoli italiani di difendere la propria terra. La figura di Ettore Fieramosca incarna l'orgoglio nazionale e la resistenza contro le forze esterne, diventando un'icona storica di lealtà e patriottismo.

