Il numero delle conquiste di don Giovanni in Spagna
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il numero delle conquiste di don Giovanni in Spagna' è 'Milletre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MILLETRE
Perché la soluzione è Milletre? Milletre indica il totale delle imprese di don Giovanni in Spagna, evidenziando la sua abilità nel conquistare territori e ottenere successi. Questo termine sottolinea le numerose vittorie e il continuo espandersi delle sue imprese, riflettendo la sua presenza dominante nel contesto storico e culturale dell'epoca. La parola, quindi, si collega strettamente alla quantità di imprese compiute da un personaggio noto per le sue imprese e imprevedibili avventure in territori stranieri.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il numero delle conquiste di don Giovanni in Spagna". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Il numero delle conquiste di don Giovanni in Spagna nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Milletre
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il numero delle conquiste di don Giovanni in Spagna" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il numero delle conquiste di don Giovanni in Spagna" conferma che la soluzione 'Milletre' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 8 lettere della soluzione Milletre
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il numero delle conquiste di don Giovanni in Spagna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Milletre' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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