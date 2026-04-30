Il numero delle conquiste di don Giovanni in Spagna

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il numero delle conquiste di don Giovanni in Spagna' è 'Milletre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MILLETRE

Perché la soluzione è Milletre? Milletre indica il totale delle imprese di don Giovanni in Spagna, evidenziando la sua abilità nel conquistare territori e ottenere successi. Questo termine sottolinea le numerose vittorie e il continuo espandersi delle sue imprese, riflettendo la sua presenza dominante nel contesto storico e culturale dell'epoca. La parola, quindi, si collega strettamente alla quantità di imprese compiute da un personaggio noto per le sue imprese e imprevedibili avventure in territori stranieri.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il numero delle conquiste di don Giovanni in Spagna". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il numero delle conquiste di don Giovanni in Spagna nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Milletre

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il numero delle conquiste di don Giovanni in Spagna" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il numero delle conquiste di don Giovanni in Spagna" conferma che la soluzione 'Milletre' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Milletre

M Milano I Imola L Livorno L Livorno E Empoli T Torino R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il numero delle conquiste di don Giovanni in Spagna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Milletre' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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