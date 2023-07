La si getta per abbandonare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La si getta per abbandonare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPUGNA

Significato/Curiosita : La si getta per abbandonare

Videosogni (schembri/chierchia) / una (carucci/ferri/occhiena) 1987 - getta la tua rosa (farfalla) / qualcosa di speciale (occhiena/rivarola/fasolino)... E la spugna suberites domuncula, che si accresce sulla conchiglia di gasteropode utilizzata come protezione dal paguro; in questo modo la spugna trae... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 luglio 2023

