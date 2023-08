Chi vi si getta combatte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi vi si getta combatte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AGONE

Significato/Curiosità : Chi vi si getta combatte

L'agone è un termine di origine greca che rappresenta un contesto di competizione o conflitto. Nella Grecia antica, l'agone si riferiva ai vari tipi di competizioni sportive, artistiche o intellettuali che si tenevano durante eventi come le Olimpiadi. L'agone non era solo una sfida fisica, ma anche una dimostrazione di abilità, coraggio e forza interiore. Nel contesto moderno, il termine è spesso utilizzato in senso più ampio per indicare qualsiasi forma di competizione o scontro, non necessariamente legato allo sport. L'agone è un concetto che riflette la natura umana di cercare di superare sfide e dimostrare il proprio valore attraverso il confronto.

Altre risposte alla domanda : Chi vi si getta combatte : getta; combatte; La rupe da cui si getta vano i traditori; Molti turisti a Roma vi getta no le monetine; Piccola mutanda usa e getta ; Si getta no nella fontana in cambio di un desiderio; Soggetta a facili cambiamenti; Quella di Caserta fu progetta ta da Vanvitelli; Snoopy combatte contro il Rosso; Lo si combatte con le armi; Lo combatte va lo sceriffo di Nottingham; Forza di pubblica sicurezza che combatte i crimini; La scienza che combatte gli inquinamenti; combatte nti valorosi;

Cerca altre Definizioni