Anagramma di crosta che si getta via

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Anagramma di crosta che si getta via' è 'Scarto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCARTO

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Perché la soluzione è Scarto? L'anagramma di crosta che si getta via è un termine che indica un residuo o un avanzo di qualcosa di utilizzato o consumato. Questa parola si collega strettamente al concetto di scarto, poiché rappresenta ciò che viene eliminato o scartato dopo un utilizzo o una lavorazione. Lo scarto può essere di vario tipo, come materiali di scarto o rifiuti, ma rimane sempre un elemento che non ha più valore o utilità. La parola in questione si inserisce perfettamente in questo contesto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Anagramma di crosta che si getta via". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Anagramma di crosta che si getta via nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Scarto

Se la definizione "Anagramma di crosta che si getta via" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Anagramma di crosta che si getta via" conferma che la soluzione 'Scarto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Scarto

S Savona C Como A Ancona R Roma T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Anagramma di crosta che si getta via" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scarto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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