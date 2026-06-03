Fede speranza e carità
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Fede speranza e carità' è 'Virtù Teologali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Fede speranza e carità
- Risposta: VIRTÙTEOLOGALI
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 5-9
- Vocali: 7
- Consonanti: 7
- Parole: 2
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: VÙTOGI
- Inizia con: V
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Virtù Teologali? Le virtù teologali sono tre qualità che guidano il cuore e lo spirito. La fede dà fiducia in ciò che non si vede, la speranza alimenta il desiderio di un futuro migliore e la carità invita ad amare il prossimo senza riserve. Sono doni che arricchiscono l'anima. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Fede speranza e carità: risposta da 14 lettere
In presenza della definizione "Fede speranza e carità", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Virtù Teologali. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.