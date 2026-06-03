Fede speranza e carità

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Fede speranza e carità' è 'Virtù Teologali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

V I R T Ù T E O L O G A L I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Fede speranza e carità

Fede speranza e carità Risposta: VIRTÙTEOLOGALI

Lunghezza: 14 lettere

14 lettere Schema parole: 5-9

5-9 Vocali: 7

7 Consonanti: 7

7 Parole: 2

2 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: V Ù T O G I

Inizia con: V

V Finisce con: I

Perchè la soluzione è Virtù Teologali? Le virtù teologali sono tre qualità che guidano il cuore e lo spirito. La fede dà fiducia in ciò che non si vede, la speranza alimenta il desiderio di un futuro migliore e la carità invita ad amare il prossimo senza riserve. Sono doni che arricchiscono l'anima. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Fede speranza e carità: risposta da 14 lettere

In presenza della definizione "Fede speranza e carità", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Virtù Teologali. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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