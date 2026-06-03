Fede speranza e carità

Alessia Mogevero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Fede speranza e carità' è 'Virtù Teologali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VIRTÙTEOLOGALI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Fede speranza e carità
  • Risposta: VIRTÙTEOLOGALI
  • Lunghezza: 14 lettere
  • Schema parole: 5-9
  • Vocali: 7
  • Consonanti: 7
  • Parole: 2
  • Difficoltà: impegnativa
  • Schema utile:
    VÙTOGI
  • Inizia con: V
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Virtù Teologali? Le virtù teologali sono tre qualità che guidano il cuore e lo spirito. La fede dà fiducia in ciò che non si vede, la speranza alimenta il desiderio di un futuro migliore e la carità invita ad amare il prossimo senza riserve. Sono doni che arricchiscono l'anima. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Fede speranza e carità: risposta da 14 lettere

In presenza della definizione "Fede speranza e carità", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Virtù Teologali. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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