L ultima speranza del condannato a morte
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SOLUZIONE: GRAZIA
Perchè la soluzione è Grazia? Grazia è ciò che può arrivare quando meno te lo aspetti, un’ultima possibilità che cambia il corso di una sentenza definitiva. È un gesto di clemenza che apre uno spiraglio di speranza anche nelle situazioni più disperate, donando un senso di umanità e misericordia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L ultima speranza del condannato a morte nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Grazia
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L ultima speranza del condannato a morte
- Risposta: GRAZIA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: G_____
- Inizia con: G
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Grazia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L ultima speranza del condannato a morte". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con ultima: È l ultima discussione di uno studente
Con speranza: Una vana speranza
Con condannato: È condannato