L ultima speranza del condannato a morte

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L ultima speranza del condannato a morte' è 'Grazia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRAZIA

Perchè la soluzione è Grazia? Grazia è ciò che può arrivare quando meno te lo aspetti, un’ultima possibilità che cambia il corso di una sentenza definitiva. È un gesto di clemenza che apre uno spiraglio di speranza anche nelle situazioni più disperate, donando un senso di umanità e misericordia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L ultima speranza del condannato a morte nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Grazia

Per risolvere la definizione "L ultima speranza del condannato a morte", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Grazia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: L ultima speranza del condannato a morte

L ultima speranza del condannato a morte Risposta: GRAZIA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: G_____

G_____ Inizia con: G

G Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

G Genova R Roma A Ancona Z Zara I Imola A Ancona

La soluzione 'Grazia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L ultima speranza del condannato a morte". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.