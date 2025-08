Il Dicastero per il servizio della carità, in Vaticano nei cruciverba: la soluzione è Elemosineria

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il Dicastero per il servizio della carità, in Vaticano' è 'Elemosineria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELEMOSINERIA

Curiosità e Significato di Elemosineria

Hai risolto il cruciverba con Elemosineria? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Elemosineria.

Perché la soluzione è Elemosineria? L'ELEMOSINERIA è l'ufficio del Vaticano dedicato alla raccolta e distribuzione di aiuti caritatevoli, come donazioni e assistenza ai bisognosi. Si occupa di promuovere la carità e il sostegno pratico alle persone in difficoltà, incarnando gli insegnamenti di solidarietà e misericordia della Chiesa. È un importante strumento di servizio verso chi ha più bisogno, portando avanti il messaggio di compassione e altruismo.

Come si scrive la soluzione Elemosineria

Hai davanti la definizione "Il Dicastero per il servizio della carità, in Vaticano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

L Livorno

E Empoli

M Milano

O Otranto

S Savona

I Imola

N Napoli

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

