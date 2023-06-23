Lo sono fede speranza e carità
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SOLUZIONE: VIRTÙ
Perché la soluzione è Virtù? La virtù è un insieme di qualità morali che guidano il comportamento umano verso il bene. Tra queste, la fede, la speranza e la carità sono considerate fondamentali per vivere con rettitudine e armonia. Questi valori aiutano a sviluppare un carattere forte e a mantenere relazioni sincere con gli altri. La virtù si manifesta attraverso azioni concrete che riflettono un impegno costante nel miglioramento personale e collettivo. La loro presenza arricchisce la vita e favorisce una società più giusta.
Lo sono fede speranza e carità nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Virtù
La soluzione associata alla definizione "Lo sono fede speranza e carità" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Virtù'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo sono fede speranza e carità
- Risposta: VIRTÙ
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: V____
- Inizia con: V
- Finisce con: Ù
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Virtù' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono fede speranza e carità". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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