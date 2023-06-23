Lo sono fede speranza e carità

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo sono fede speranza e carità' è 'Virtù'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VIRTÙ

Perché la soluzione è Virtù? La virtù è un insieme di qualità morali che guidano il comportamento umano verso il bene. Tra queste, la fede, la speranza e la carità sono considerate fondamentali per vivere con rettitudine e armonia. Questi valori aiutano a sviluppare un carattere forte e a mantenere relazioni sincere con gli altri. La virtù si manifesta attraverso azioni concrete che riflettono un impegno costante nel miglioramento personale e collettivo. La loro presenza arricchisce la vita e favorisce una società più giusta.

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Lo sono fede speranza e carità nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Virtù

La soluzione associata alla definizione "Lo sono fede speranza e carità" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Virtù'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo sono fede speranza e carità
  • Risposta: VIRTÙ
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: V____
  • Inizia con: V
  • Finisce con: Ù

Le 5 lettere della soluzione

V Venezia
I Imola
R Roma
T Torino
Ù -

La soluzione 'Virtù' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono fede speranza e carità". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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